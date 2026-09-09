Prélude Mozin’arts, Mozinor, Montreuil

Informations pratiques

Prélude Mozin’arts 19 et 20 septembre Mozinor Seine-Saint-Denis

Lien de réservation à venir. Jauge de 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine qui se tiendront les 19 et 20 septembre 2026, le toit de la remarquable cité industrielle Mozinor ouvre ses portes.

Vous pourrez y suivre une visite commentée mêlant architecture industrielle et art contemporain.

Unique en France, cette première usine verticale, conçue au début des années 1970 par les architectes Claude Le Goas et G.-P. Bertrand à Montreuil (Mozinor signifiant Montreuil Zone Industrielle Nord), est aujourd’hui labellisée Architecture Contemporaine Remarquable.

Dans ce cadre exceptionnel, vous découvrirez également « Mozin’Arts Prélude », une introduction au nouveau format de la Biennale « Mozin’Arts », événement d’art contemporain bien ancré dans la ville, dont la prochaine édition se tiendra en septembre 2027.

Fidèle à son esprit, Mozin’Arts fait dialoguer création contemporaine et territoire en réunissant une cinquantaine d’artistes issu·es du réseau de La Fabrique des Illusions et de ses partenaires, avec une attention particulière portée aux artistes femmes.

Œuvres, installations, sculptures, photographies, films, performances et restitutions d’ateliers investiront les jardins suspendus, le toit panoramique et les espaces de la Soucoupe. Un parcours ponctué de surprises, à découvrir en se perdant dans le labyrinthe des terrasses végétalisées de Mozinor.

La manifestation « Mozin’Arts Prélude » est réalisée en partenariat avec plusieurs structures montreuilloises, notamment le Centre Lounès Matoub, le Centre Tignous d’Art Contemporain, le Théâtre Berthelot–Jean Guerrin, ainsi qu’avec des entreprises de Mozinor (Carrafont & Créaform, la Ressourcerie du cinéma, Enzyme Design, Prestimage, Erwan Boulloud…), la compagnie Les Tendres Bourreaux et le réseau de partenaires culturels de La Fabrique des Illusions. (+ infos www.mozinarts.com)

Mozinor 2/20 Avenue Président Salvador Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.mozinarts.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] [{« link »: « http://www.mozinarts.com »}] La Fabrique des Illusions est depuis 2020 installée sur les toits de la cité industrielle Mozinor, dans le bâtiment de la « Soucoupe », où est situé l’atelier de Véronique Bourgoin, et le laboratoire de son de Jeanne Susin. L’architecture pionnière de Mozinor, conçue en 1970 par les architectes Claude Le Goas et Gilbert-Paul Bertrand, se présente comme véritable château fort de béton. Cette œuvre emblématique est une expérience de l’esprit novateur des années 1970, incarnant les débuts des réflexions sur les conséquences de l’expansion urbaine illimitée et symbolisant une utopie écologique. Ses larges terrasses végétalisées, ses modules cosmiques, et son toit panoramique, qui ont accueilli les premières soirées de musique électronique dans les années 1990, ainsi que sa célèbre soucoupe, haut lieu des nuits parisiennes des années 1980, ont inspiré la création d’un événement sur trois jours, conçu comme une passerelle pour un voyage à travers le temps. Ce site industriel de 42 000 m² abrite aujourd’hui une cinquantaine de structures, allant des métiers de l’imprimerie, des arts et du design à la culture et l’évènementiel. Il rassemble également des manufactures de territoire, des artisans, des experts en techniques industrielles, des artistes, et bien d’autres ressources à découvrir. MÉTRO

Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil

Ligne 11 arrêt Montreuil-Hôpital ou La Dhuys

BUS

Ligne 102 arrêt Cesaria Evora

Ligne 202 arrêt Cesaria Evora

Ligne 116 arrêt Edouard Branly

Ligne 121 arrêt Edouard Branly

Visite commentée

Véronique Bourgoin, Fabrique des Illusions