Prémices, MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris

Prémices Samedi 23 mai, 18h00 MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris

40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Restitution du projet Prémices avec la classe de CE2 de l’école Marcelle Guillemot (Paris 2e)

Les élèves présenteront au public leur travail créatif inspiré des œuvres du musée liées au monde végétal par le biais de différentes techniques – dessin, cyanotype, composition florale avec le concours de l’équipe pédagogique du musée et l’artiste Tami Notsani.

MAHJ – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France 0153018653 https://www.mahj.org Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis l’Antiquité (suite à l’acquisition de pièces témoignant de la présence juive en France depuis l’Antiquité), tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

Restitution du projet « Prémices » avec la classe de CE2 de l’école Marcelle Guillemot (Paris 2e)

(c) Christophe Fouin – mahJ