Premier dimanche du mois musées gratuits ! Musée Vesunna Périgueux
dimanche 4 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Premier dimanche du mois musées gratuits !
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01
L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois. .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92
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English : Premier dimanche du mois musées gratuits !
L’événement Premier dimanche du mois musées gratuits ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux
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