Premier dimanche du mois musées gratuits ! Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Premier dimanche du mois musées gratuits !

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01

L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois. .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92

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English : Premier dimanche du mois musées gratuits !

L’événement Premier dimanche du mois musées gratuits ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux