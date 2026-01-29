Premier dimanche du mois, visite gratuite

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01

Le premier dimanche du mois, la visite au musée est gratuite !

Situé entre le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de la Sarthe, le Musée de la faïence et de la céramique, acteur culturel et musée vivant est un lieu de mémoire où près de 5 000 pièces valorisent l’histoire de la céramique à travers les productions de Malicorne et du Maine. Le musée s‘inscrit aujourd’hui dans la dynamique des musées modernes, son parcours de visite s’adapte pour devenir un lieu de vie autour des pratiques artistiques, un lieu d‘expérimentation de partage intergénérationnel autour des arts et de la céramique, l’un des plus prestigieux Art du feu. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the first Sunday of every month, admission to the museum is free!

L’événement Premier dimanche du mois, visite gratuite Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Vallée de la Sarthe