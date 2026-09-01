Premier millimetre Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Premier millimetre

Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 19h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

En amont du spectacle Le Paradoxe de John

La poète russe Marina Tsvetaïeva écrit : La poésie est le premier millimètre d’air au-dessus de la terre. La parole dans et avec ce premier millimètre n’a rien d’inoffensif, n’a rien de faux, n’a rien de mort.



Laura Vazquez fait une lecture performance. C’est une lecture de la langue en vie dans le corps, la voix, l’espace.



Laura Vazquez écrit des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, des opéras. En 2023, elle reçoit le prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre.



La main de la main, son premier recueil, a reçu le prix de la Vocation, en 2014. La semaine perpétuelle, son premier roman a reçu la mention du prix Wepler, et prix de la page 111. Son roman Les forces a paru en 2025, aux éditions du Sous-sol, il a été récompensé par le Prix des Inrockuptibles, le Prix Blù Jean-Marc Roberts, le Prix des lecteurs de Télérama, le prix Hessel, le Prix Décembre. Il a également été en lice pour les prix Le Monde et Médicis. Ses textes et poèmes sont traduits en chinois, anglais, espagnol, portugais, norvégien, néerlandais, allemand, roumain, italien, grec, et arabe.



Laura Vazquez a été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome pour l’année 2023. Elle donne régulièrement des lectures publiques et des performances en France et à travers le monde Festival Actoral, Festival Oh les beaux jours de Marseille, Maison de la poésie de Paris, Centre Pompidou, Théâtre Usine C à Montréal, Ming Contemporary Art Museum de Shanghai en Chine, Musée d’art contemporain de Genève en Suisse, Norsk Litteraturfestival en Norvège, Festival Poetry international de Rotterdam aux Pays-Bas, Institut français de Madrid en Espagne, Festival de poésie de Berlin en Allemagne…



Ses textes ont fait l’objet de nombreuses collaborations avec des artistes comme Rebeka Warrior, Lorraine de Sagazan, Anne Paceo, Hubert Colas, Lucie Antunes, Philippe Quesne, Elise Blotière, Philippe Jarrigeon, Théo Mercier… Ses pièces de théâtre sont jouées en France et à l’international, notamment au Théâtre de la Bastille, de l’Odéon, Festival d’Avignon, International Theater Amsterdam, Modern Drama Valley Festival de Shanghai, Berliner Festspiele, Centro dramático nacional de Madrid, Athens Epdaurus Festival, Théâtre de Strasbourg, Vidy Lausanne.



Elle co-dirige la revue Muscle avec Roxana Hashemi et publie les textes inédits d’une cinquantaine d’auteur·ices de différentes langues. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In the run-up to the show *John’s Paradox*

L’événement Premier millimetre Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille