Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris

Une après-midi pour rencontrer les dessinateurs, découvrir leurs

univers et s’initier à la BD érotique.

Au programme : rencontres avec les

artistes, dédicaces, stands, et masterclass de dessin pour explorer les

techniques et passer à la pratique. Les auteurs partageront leur savoir-faire

et inviteront les visiteurs à esquisser à leur tour personnages et scènes issus

de cet imaginaire graphique.

À découvrir : Petites Luxures, Maïa Mazaurette, Marie

Casays, Benoît Feroumont, Manolo Carot, Caroline de Ruffray, Stella Polaris,

Inès Allahverdian, Janevsky, Luigi Critone, Chéri, Clara Néville, Alban Sapin,

Kris, Swann Dupont, Ariane Burgelin… et plus d’une vingtaine d’artistes.

Dans la continuité du Salon de la

littérature érotique, cet événement met à l’honneur la création de l’intime à

travers une rencontre culturelle, accessible et surtout… résolument

participative, où les artistes vous embarquent dans leur univers.

Programme des Masterclasses

15h00 : Représenter la diversité des corps – Animée par Caroline De Ruffray , cette session ouvre le bal

en abordant l’inclusivité et la variété des morphologies dans le dessin

érotique.

– Animée par , cette session ouvre le bal en abordant l’inclusivité et la variété des morphologies dans le dessin érotique. 15h30 : Le BDSM en esthétique pop – Stella

Polaris explore comment les codes du BDSM s’intègrent et se

transforment à travers un prisme visuel « pop » et moderne.

– explore comment les codes du BDSM s’intègrent et se transforment à travers un prisme visuel « pop » et moderne. 16h00 : Dans les coulisses de l’affiche – Inès Allahverdian dévoile les secrets de création et les

étapes de travail derrière la conception d’une affiche.

– dévoile les secrets de création et les étapes de travail derrière la conception d’une affiche. 16h30 : Humour et érotisme – Le

dessinateur Benoît Feroumont explique comment conjuguer le rire et

le désir, un équilibre subtil en bande-dessinée.

– Le dessinateur explique comment conjuguer le rire et le désir, un équilibre subtil en bande-dessinée. 17h00 : Réaliser nos fantasmes en dessin – La célèbre autrice et chroniqueuse Maïa Mazaurette

intervient sur la mise en images de l’imaginaire et des désirs personnels.

– La célèbre autrice et chroniqueuse intervient sur la mise en images de l’imaginaire et des désirs personnels. 17h30 : La couleur comme langage du désir – Ariane Burgelin analyse l’impact des palettes chromatiques

et comment les couleurs communiquent l’érotisme.

– analyse l’impact des palettes chromatiques et comment les couleurs communiquent l’érotisme. 18h00 : Travailler les textures et volumes au crayon – Pour clôturer, Marie Casaÿs propose une approche technique

sur le rendu des matières et des formes pour donner du relief aux corps.

Le 28 juin 2026, de 14h à 20h, La Bellevilloise accueille la première édition du Salon de la BD érotique !

Avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou.

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 20h00

payant

Tarifs early bird à partir de 15€

Billetterie ouverte jusqu’au 27 juin à minuit

Tarif sur place : 25€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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