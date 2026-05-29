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Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris

Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris

Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs early bird à partir de 15€<br>Billetterie ouverte jusqu'au 27 juin à minuit<br>Tarif sur place : 25€<br></p>

Une après-midi pour rencontrer les dessinateurs, découvrir leurs
univers et s’initier à la BD érotique.

Au programme : rencontres avec les
artistes, dédicaces, stands, et masterclass de dessin pour explorer les
techniques et passer à la pratique. Les auteurs partageront leur savoir-faire
et inviteront les visiteurs à esquisser à leur tour personnages et scènes issus
de cet imaginaire graphique.

À découvrir : Petites Luxures, Maïa Mazaurette, Marie
Casays, Benoît Feroumont, Manolo Carot, Caroline de Ruffray, Stella Polaris,
Inès Allahverdian, Janevsky, Luigi Critone, Chéri, Clara Néville, Alban Sapin,
Kris, Swann Dupont, Ariane Burgelin… et plus d’une vingtaine d’artistes.

Dans la continuité du Salon de la
littérature érotique, cet événement met à l’honneur la création de l’intime à
travers une rencontre culturelle, accessible et surtout… résolument
participative, où les artistes vous embarquent dans leur univers.

Programme des Masterclasses

  • 15h00 : Représenter la diversité des corps – Animée par Caroline De Ruffray, cette session ouvre le bal
    en abordant l’inclusivité et la variété des morphologies dans le dessin
    érotique.
  • 15h30 : Le BDSM en esthétique pop – Stella
    Polaris     explore comment les codes du BDSM s’intègrent et se
    transforment à travers un prisme visuel « pop » et moderne.
  • 16h00 : Dans les coulisses de l’affiche – Inès Allahverdian dévoile les secrets de création et les
    étapes de travail derrière la conception d’une affiche.
  • 16h30 : Humour et érotisme – Le
    dessinateur Benoît Feroumont explique comment conjuguer le rire et
    le désir, un équilibre subtil en bande-dessinée.
  • 17h00 : Réaliser nos fantasmes en dessin – La célèbre autrice et chroniqueuse Maïa Mazaurette
    intervient sur la mise en images de l’imaginaire et des désirs personnels.
  • 17h30 : La couleur comme langage du désir – Ariane Burgelin analyse l’impact des palettes chromatiques
    et comment les couleurs communiquent l’érotisme.
  • 18h00 : Travailler les textures et volumes au crayon – Pour clôturer, Marie Casaÿs propose une approche technique
    sur le rendu des matières et des formes pour donner du relief aux corps.

Le 28 juin 2026, de 14h à 20h, La Bellevilloise accueille la première édition du Salon de la BD érotique !
Avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou.
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 20h00
payant

Tarifs early bird à partir de 15€
Billetterie ouverte jusqu’au 27 juin à minuit
Tarif sur place : 25€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.labellevilloise.com/evenement/salon-de-la-bande-dessinee-erotique/


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