Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris
Premier Salon de la BD érotique – dessins en direct, rencontres d’artistes et masterclass La Bellevilloise Paris dimanche 28 juin 2026.
Une après-midi pour rencontrer les dessinateurs, découvrir leurs
univers et s’initier à la BD érotique.
Au programme : rencontres avec les
artistes, dédicaces, stands, et masterclass de dessin pour explorer les
techniques et passer à la pratique. Les auteurs partageront leur savoir-faire
et inviteront les visiteurs à esquisser à leur tour personnages et scènes issus
de cet imaginaire graphique.
À découvrir : Petites Luxures, Maïa Mazaurette, Marie
Casays, Benoît Feroumont, Manolo Carot, Caroline de Ruffray, Stella Polaris,
Inès Allahverdian, Janevsky, Luigi Critone, Chéri, Clara Néville, Alban Sapin,
Kris, Swann Dupont, Ariane Burgelin… et plus d’une vingtaine d’artistes.
Dans la continuité du Salon de la
littérature érotique, cet événement met à l’honneur la création de l’intime à
travers une rencontre culturelle, accessible et surtout… résolument
participative, où les artistes vous embarquent dans leur univers.
Programme des Masterclasses
- 15h00 : Représenter la diversité des corps – Animée par Caroline De Ruffray, cette session ouvre le bal
en abordant l’inclusivité et la variété des morphologies dans le dessin
érotique.
- 15h30 : Le BDSM en esthétique pop – Stella
Polaris explore comment les codes du BDSM s’intègrent et se
transforment à travers un prisme visuel « pop » et moderne.
- 16h00 : Dans les coulisses de l’affiche – Inès Allahverdian dévoile les secrets de création et les
étapes de travail derrière la conception d’une affiche.
- 16h30 : Humour et érotisme – Le
dessinateur Benoît Feroumont explique comment conjuguer le rire et
le désir, un équilibre subtil en bande-dessinée.
- 17h00 : Réaliser nos fantasmes en dessin – La célèbre autrice et chroniqueuse Maïa Mazaurette
intervient sur la mise en images de l’imaginaire et des désirs personnels.
- 17h30 : La couleur comme langage du désir – Ariane Burgelin analyse l’impact des palettes chromatiques
et comment les couleurs communiquent l’érotisme.
- 18h00 : Travailler les textures et volumes au crayon – Pour clôturer, Marie Casaÿs propose une approche technique
sur le rendu des matières et des formes pour donner du relief aux corps.
Le 28 juin 2026, de 14h à 20h, La Bellevilloise accueille la première édition du Salon de la BD érotique !
Avec le soutien de la librairie La Musardine et des éditions Tabou.
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 20h00
payant
Tarifs early bird à partir de 15€
Billetterie ouverte jusqu’au 27 juin à minuit
Tarif sur place : 25€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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