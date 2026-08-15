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Première Chronologic de la saison 2026 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 29 août 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Première Chronologic de la saison 2026 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 19 à 23 euros.</p>

La Machine ouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

CHRONOLOGIC

Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic : première date de la saison 26-27 de La Machine ce vendredi 28 août 2026 !
Le vendredi 28 août 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T02:55:00+02:00
fin : 2026-08-29T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T23:55:00+02:00_2026-08-28T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-2/ https://fb.me/e/4Vnasd7ex https://fb.me/e/4Vnasd7ex


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