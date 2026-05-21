Première fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse ! Lille

Lille

Première fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:15:00

fin : 2026-06-03 21:00:00

Date(s) :

2026-06-03

### **Les équipes de la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse ont le plaisir de vous convier à la première édition de la Fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse, placée sous le signe de la découverte du patrimoine !**

**AU PROGRAMME**

**REPAS PARTAGÉ FAÇON AUBERGE ESPAGNOLE**

Chacun apporte un plat à partager, sucré ou salé !

**SCÈNE OUVERTE**

Chant, musique, théâtre, danse, anecdotes, humour…laissez parler vos talents.

**DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET DE L’EXPOSITION TRÉSORS DE LAINE ET DE SOIE **

Profitez de la soirée pour découvrir le musée et l’exposition temporaire Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle . Des guides seront disponibles pour échanger avec vous tout au long de la soirée.

**Photographies, objets, archives familiales, anecdotes… Si vous possédez des traces de la mémoire du quartier, le musée serait heureux de les découvrir. N’hésitez pas à les apporter le soir de l’événement.**

→ Entrée au 32, rue de la Monnaie

→ Rendez-vous dans la cour du musée, si la météo ne le permet pas, rendez-vous à l’abri en salle Desmet

→ Partenariat entre la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et le Musée de l’Hospice Comtesse

### **Les équipes de la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse ont le plaisir de vous convier à la première édition de la Fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse, placée sous le signe de la découverte du patrimoine !**

**AU PROGRAMME**

**REPAS PARTAGÉ FAÇON AUBERGE ESPAGNOLE**

Chacun apporte un plat à partager, sucré ou salé !

**SCÈNE OUVERTE**

Chant, musique, théâtre, danse, anecdotes, humour…laissez parler vos talents.

**DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET DE L’EXPOSITION TRÉSORS DE LAINE ET DE SOIE **

Profitez de la soirée pour découvrir le musée et l’exposition temporaire Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle . Des guides seront disponibles pour échanger avec vous tout au long de la soirée.

**Photographies, objets, archives familiales, anecdotes… Si vous possédez des traces de la mémoire du quartier, le musée serait heureux de les découvrir. N’hésitez pas à les apporter le soir de l’événement.**

→ Entrée au 32, rue de la Monnaie

→ Rendez-vous dans la cour du musée, si la météo ne le permet pas, rendez-vous à l’abri en salle Desmet

→ Partenariat entre la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et le Musée de l’Hospice Comtesse .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

### **The Mairie de Quartier du Vieux-Lille and Musée de l’Hospice Comtesse teams are delighted to invite you to the first edition of Neighbours’ Day at the Musée de l’Hospice Comtesse, with a focus on heritage discovery!

**ON THE PROGRAM**

*a SHARED SPANISH-STYLE MEAL** *EVERYONE BRINGS A DISH TO SHARE

Everyone brings a sweet or savory dish to share!

**OPEN STAGE**

Singing, music, theater, dance, anecdotes, humor? let your talents shine through.

**DISCOVER THE MUSEUM AND THE TREASURES OF WOOL AND SILK ** EXHIBITION

Take advantage of the evening to discover the museum and the temporary exhibition Trésors de laine et de soie. Tapestries by Guillaume Werniers and Catherine Ghuys in 18th-century Lille . Guides will be on hand to talk with you throughout the evening.

**Photographs, objects, family archives, anecdotes? If you have any traces of the neighborhood’s past, the museum would be delighted to hear about them. Feel free to bring them along on the evening of the event

? Entrance at 32, rue de la Monnaie

? Meet in the courtyard of the museum; if the weather doesn’t permit, move to the shelter of the Salle Desmet

? Partnership between the Mairie de Quartier du Vieux-Lille and the Musée de l’Hospice Comtesse

L’événement Première fête des voisins au Musée de l’Hospice Comtesse ! Lille a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme