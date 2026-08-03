Premières classes Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Tout public

PREMIERES CLASSESDocumentaire de Kateryna GornostaiUkraine, 2025VOST125 min.En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Sur la ligne de front ou dans des zones plus reculées, l’apprentissage continue malgré les alertes, les coupures d’électricité et les menaces constantes. Un témoignage précieux où chaque image raconte la ténacité et la dignité face au chaos.Voir la bande annonce Présentation du film par l’association Volya. Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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