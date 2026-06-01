« Premières preuves archéologiques du ‘grand marronnage’ sur le campement saisonnier extrême de la ‘vallée secrète’ à Cilaos » par Anne-Laure Dijoux., Médiathèque François MITTERRAND, Saint-Denis

« Premières preuves archéologiques du ‘grand marronnage’ sur le campement saisonnier extrême de la ‘vallée secrète’ à Cilaos » par Anne-Laure Dijoux. Samedi 13 juin, 16h00 Médiathèque François MITTERRAND La Réunion

Dans la limité des 45 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Anne-Laure DIJOUX est docteure en archéologie de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du peuplement des Hauts de La Réunion. Elle a plus particulièrement travaillé sur le site de la « vallée secrète », découvert fortuitement par un guide de haute montagne en 1995 qui culmine à plus de 2200 m d’altitude dans le cirque de Cilaos.

L’ensemble des données réunies par la chercheure témoigne de la fréquentation de la « vallée secrète » comme refuge saisonnier pour des groupes d’esclaves marrons en quête de liberté. Ce site exceptionnel, premier et pour l’instant seul témoignage archéologique avéré du grand marronnage sur l’île, illustre de façon spectaculaire leur volonté de survie dans des conditions extrêmes.

Médiathèque François MITTERRAND 1, Rue de L’Europe, 97400, SAINT DENIS Saint-Denis 97488 La Trinité La Réunion La Réunion 262 94 28 88 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=saint-denis https://www.facebook.com/mediathequefrancoismitterrand974?locale=fr_FR Avec ses 5000 m2, ouverte du mardi au dimanche, la Médiathèque François MITTERRAND est la tête de Réseau de Lecture Publique à Saint-Denis de la Réunion (160 000 habitants) Accessible aux PMR, parkings publics, arrêts de bus Citalis lignes 14 et 19

Anne-Laure DIJOUX est docteure en archéologie de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du peuplement des Hauts de La Réunion. Elle a plus particulièrement travaillé sur le site de …

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