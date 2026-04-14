Colombine, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Colombine Dimanche 7 juin, 17h30 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un projet en collaboration avec Héloïse Luzzati et la Cité des Compositrices afin de redonner de la visibilité à des compositrices trop peu représentées. Ce concert tisse une constellation de voix féminines – compositrices, poétesses, figures libres ou masquées – autour de Colombine, personnage ambivalent du théâtre.

Les œuvres musicales et poétiques réunies racontent une autre histoire de la modernité : celle d’une intelligentsia féminine faite d’alliances, de regards croisés, d’amours parfois. Ainsi, Renée Vivien appartient au cercle littéraire où se côtoient Colette, Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus et Nathalie Barney, sa maîtresse et mécène. Marie de Régnier, poétesse respectée, fut l’épouse d’Henri de Régnier et la maîtresse de Pierre Louÿs. Vita Sackville-West, grande amie de Virginia Woolf, participa à la biographie de la compositrice Ethel Smyth, écrite par Christopher St John. Plus tard, Louise de Vilmorin vit son univers poétique mis en musique par Marcelle de Manziarly, dont le frère fut aussi son amant.

Fondée en 2020 par la violoncelliste Héloïse Luzzati, la Cité des Compositrices a pour ambition d’identifier et de diffuser les œuvres des compositrices passées et contemporaines.

En partenariat avec la Cité des Compositrices.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Marielou Jacquard, Anastasie Lefebvre de Rieux, Clémence de Forceville, Violaine Despeyroux, Héloïse Luzzati, Constance Luzzati, Rodolphe Thery

© FSD/Christophe Fillieule