Soirée lyrique, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Soirée lyrique Mardi 9 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Cette soirée de gala sera l’occasion d’entendre quelques-unes des plus belles pages de la musique de la fin du 18e et début du 19e siècle portées par trois solistes de premier plan, aux côtés de l’Orchestre national d’Île-de-France.

Ce concert sera l’occasion de retrouver 3 artistes fidèles du Festival, Karine Deshayes, Eva Zaïcik et Cyrielle Ndjiki Nya, toutes les 3 soutenues par Génération Opéra dans le cadre des précédentes promotions ou du concours Voix Nouvelles. Un joli clin d’œil au concert donné le 7 juin avec la promotion 2025-2026 !

Karine Deshayes est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes mezzo-sopranos de sa génération. Récompensée à trois reprises par le titre d’Artiste lyrique de l’année aux Victoires de la Musique Classique, elle a construit une carrière remarquable dans les plus grandes maisons d’opéra.

Eva Zaïcik est primée Révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2018, Deuxième prix au Concours Reine Elisabeth de Belgique et au Concours Voix Nouvelles. Ces distinctions ne font que confirmer une carrière déjà considérable, qui la voit collaborer avec des chefs et des salles de premier ordre.

Cyrielle Ndjiki Nya est une soprano qui incarne une nouvelle génération d’artistes lyriques : exigeante, vibrante, ancrée dans son époque. En 2020, elle obtient le Grand prix ainsi que le Prix du public au Concours international de Chant de Marmande. En 2022, elle est demi-finaliste du Concours Voix Nouvelles.

Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe d’Alain Altinoglu, la cheffe d’orchestre Alizé Léhon s’est perfectionnée auprès de chefs de renom tels que Alexandre Bloch, Mikko Franck ou encore Michael Schønwandt. En 2026, elle est l’unique nominée de la catégorie Révélation chef d’orchestre aux Victoires de la Musique Classique.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Cyrielle Ndjiki Nya, Karine Deshayes, Eva Zaïcik, Orchestre national d’Île-de-France, Alizé Léhon

© Capucine de Chocqueuse – Aymeric Giraudel – Victor Toussaint