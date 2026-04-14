Voix Nouvelles, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Voix Nouvelles Dimanche 7 juin, 15h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

La promotion Génération Opéra a pour mission de favoriser la découverte et l’insertion professionnelle de jeunes artistes lyriques et de pianistes chefs de chant. L’association ouvre aux artistes un couloir d’accès entre formation supérieure et insertion dans la carrière en conduisant de nombreux dispositifs de visibilités.

Ce concert sera l’occasion pour quatre jeunes artistes exceptionnelles de se produire dans le cadre professionnel du Festival de Saint-Denis.

Cette rencontre est conçue comme un écho à la soirée du 9 juin qui accueillera, sur la grande scène de la Basilique, trois solistes de premier plan soutenues par Génération Opéra dans le cadre des précédentes promotions ou du concours Voix Nouvelles.

En partenariat avec Génération Opéra.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Livia Louis-Joseph Dogué, Tamara Bounazou, Winona Berry, Annalisa Orlando

© DR – Capucine de Chocqueuse – Pascal Rousse