Premiers pas sur Scratch, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Premiers pas sur Scratch Mercredi 14 octobre, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Gratuit sur réservation (à partir du 12 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Un atelier ludique d’initiation à la programmation.

Le code, c’est comme un jeu : viens explorer la programmation avec Scratch !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Petit labo