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Premiers pas sur Scratch, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Premiers pas sur Scratch, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation (à partir du 12 septembre)

Premiers pas sur Scratch Mercredi 14 octobre, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Gratuit sur réservation (à partir du 12 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Un atelier ludique d’initiation à la programmation.
Le code, c’est comme un jeu : viens explorer la programmation avec Scratch !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Petit labo

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