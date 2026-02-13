Prendre corps – Compagnie Mordre ta joue, maison Folie Wazemmes, Lille

Prendre corps – Compagnie Mordre ta joue 4 et 5 mars maison Folie Wazemmes Nord

À la fin de l’été 2020 et alors en plein deuil amoureux, Solène Petit, issue de l’École du Théâtre du Nord, est partie à la recherche du lien entre féminité, désir… et nourriture. Elle interroge aussi le rapport entre la viande et le patriarcat, car oui : « Lire Simone de Beauvoir en mangeant un steak, est-ce trahir la cause ? » Des questions, Solène en a plein. Avec un musicien live, elle compose un spectacle performatif, à partir des codes sociaux et des symboles liés à la nourriture. Prendre Corps est une expérience théâtrale hybride comme les différentes étapes d’un voyage où l’on suit l’actrice dans ses métamorphoses émotionnelles. Avec en filigrane cette double question : ce que je suis, est-ce le corps que j’ai, est-ce le corps qu’on voit ?

Des ateliers des dessins en partenariat avec le Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille ont été menés de novembre 2025 à mars 2026. Ils donneront lieu à une exposition à découvrir à la maison Folie Wazemmes.

Écriture, conception et interprétation : Solène PETIT ; Musicien live et composition musicale : Martin Mahieu ; Comise en scène : Lucas Rahon ; Création lumières : Anthony Valentin : Scénographie : Chloé Tempelhof ; Regard chorégraphique et costumes : Johanna Mondon ; Création technique : Marie Boulogne ; Avec les voix de Maxime Crescini, Louis Albertosi et Isabelle Hétier. Solène Petit reçoit le soutien de la DRAC Hauts-de-France dans le cadre de la résidence TREMPLIN 2022 pour ses recherches artistiques ainsi que de l’aide au projet et de la Ville de Lille pour sa création. Production : Mordre ta joue, avec le soutien du Théâtre Massenet pour l’accompagnement à la structuration et les accueils en résidence. Coproduction : Maison des Arts et Loisirs de Laon. Avec le soutien de : Le département de l’Aisne, La Région Hauts-de-France, Le Vivat à Armentières, Le dispositif d’insertion de l’ECOLE DU NORD, financé par le ministère de la Culture et la Région Hauts-de-France ; Le Prato, La Maison du Théâtre d’Amiens, Le Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, La Scène Europe – Ville de Saint-Quentin et La Fileuse à Loos. Remerciements : Bernadette Gruson, Agnès Renaud et Oxni pour leurs regards complices ; Remerciements à l’ensemble de la promotion 6 de l’École du Nord et aux personnes rencontrées durant le voyage sans qui rien n’aurait été possible.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/spectacle-prendre-corps-compagnie-mordre-ta-joue »}, {« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Un spectacle hybride mêlant théâtre et musique live où Solène Petit explore le corps, la féminité, le désir, la nourriture et les métamorphoses émotionnelles.

