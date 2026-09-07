PRENDS LE MICRO, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

PRENDS LE MICRO Dimanche 13 septembre, 17h00 Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Envie de chanter, slamer, danser, faire rire ou surprendre ?

Du slam au chant lyrique, du stand-up à la danse du poulet… tout est permis (ou presque) ! Laisse parler ton imagination et viens partager ton talent, ton énergie ou simplement une petite envie de te lancer.

✨ À 17h, un atelier de préparation et de maîtrise de la scène sera également proposé par Viviana ALLOCCO et Tiziana VALENTINI pour t’aider à prendre confiance et à profiter pleinement du moment.

Ici, pas de pression, pas de compétition : juste du partage, de la créativité, des découvertes et surtout… une bonne dose de bonne humeur !

Que tu sois amateur·rice, passionné·e, habitué·e de la scène ou simplement curieux·se de tenter l’aventure, la scène est à toi !

Viens comme tu es, ose te lancer et surtout… amuse-toi !

Ambiance conviviale et chaleureuse garantie ! ❤️

lesartsdeslezards.fr

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sSEGVoeGwTI&list=PLFxpyPzt2XFDn4bylXUejsP-SvStQV4g_&index=3

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 70 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lesartsdeslezards@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesartsdeslezards.fr »}] [{« link »: « https://lesartsdeslezards.fr »}, {« data »: {« author »: « Les Arts Des Lu00e9zards », « cache_age »: 86400, « description »: « La Scu00e8ne Ouverte du Cabaret Nomade nParc des Cordeliers, Anduze le 5/09/2025nnAction subventionnu00e9e par la Politique de la Ville d’AnduzenPorteuse du projet : Tiziana VALENTINInAnimation : Viviana ALLOCCO, Stu00e9phane ZAROUATI, Tiziana VALENTINInCaptation : Alexandre BUDIN, Tiziana VALENTINInVisuel, montage vidu00e9o & musique : Tiziana VALENTINInConception et cru00e9ation de la scu00e8ne nomade : Alexandre BUDIN, Jean-Louis COUZONnBu00e9nu00e9voles : Alexandre, Stu00e9phane, Viviana, Jean-Louis, Lucile, Nicole, Sylvie, TiziananRemerciements : Mairie d’Anduze, Sylvie Legembre, Association AN.CA, Association Les Ricochets de la Clu00e8de, Office de Tourisme, Association Yiriba …n(Autorisation de droit u00e0 l’image accordu00e9e par les parents des mineurs figurant dans le projet)nnlesartsdeslezards.fr », « type »: « video », « title »: « PRENDS LE MICRO #8 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sSEGVoeGwTI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sSEGVoeGwTI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCykQeuOC2qP8Ha_wE4a2vZg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Scène ouverte & nomade PRENDS LE MICRO ANDUZE