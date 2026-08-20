Prenons de la hauteur : les paysages et la biodiversité du Roc, Roc de Conilhac, Narbonne

Informations pratiques

Prenons de la hauteur : les paysages et la biodiversité du Roc Samedi 19 septembre, 10h00 Roc de Conilhac Aude

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Prendre de la hauteur au Roc de Conilhac.

Le Roc de Conilhac offre une vue à 360° sur les paysages des étangs du Narbonnais et du massif de la Clape. Ce lieu est un véritable point stratégique pour les ornithologues réalisant chaque année le suivi de la migration des oiseaux de passage. La situation géographique entre la vallée du Rhône et les cols pyrénées orientaux font du littoral audois un des couloirs de passage des oiseaux migrateurs les plus denses en France et en Europe.

La LPO Occitanie DT Aude vous accompagnera sur le circuit permettant de monter sur le Roc ainsi que de se balader autour de l’étang de Campignol, en plein coeur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Roc de Conilhac 11430 Gruissan Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 77 17 97 »}] [{« link »: « https://aude.lpo.fr/ »}, {« link »: « https://w3.parc-naturel-narbonnaise.fr/ »}] Le Roc de Conilhac est un lieu privilégié et stratégique, pour l’observation et le suivi de la migration des oiseaux. Il offre un promontoire naturel et une vue à 360° sur les étangs du Narbonnais et le massif de la Clape. Parking à proximité directe.

Prendre de la hauteur au Roc de Conilhac.

©Morgane Querharo