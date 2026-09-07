Présentation d’archives – Patrimoine en péril, recherche empêchée : les collections de l’INHA au service de la recherche en terrains contraints, Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, Paris

Informations pratiques

Présentation d’archives – Patrimoine en péril, recherche empêchée : les collections de l’INHA au service de la recherche en terrains contraints 19 et 20 septembre Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Conflits armés, terrorisme, politiques répressives menacent les patrimoines à travers le monde. Au Moyen-Orient et dans ses régions voisines notamment, des monuments, objets et sites archéologiques sont endommagés ou délibérément effacés. Mais la recherche est elle aussi en péril : chercheuses et chercheurs sont menacés, contraints à l’exil ou privés d’accès au terrain. Sans documentation ni étude, des chapitres entiers de l’histoire humaine risquent de disparaître.

La bibliothèque de l’INHA et RePaZ, initiative dédiée à la recherche sur le patrimoine matériel en zones de crises, proposent une présentation de documents qui interroge les pratiques de la recherche en terrains contraints et le rôle des archives dans de tels contextes.

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste 5 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 http://www.inha.fr https://twitter.com/INHA_Fr;https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/;https://www.instagram.com/inha_fr/;https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ [{« link »: « https://www.inha.fr/recherche/repaz-recherche-et-patrimoine-en-zones-de-crises/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}] Métro ligne 3: Bourse

Exposition d’archives « Patrimoine en péril, recherche empêchée : les collections de l’INHA au service de la recherche en terrains contraints »

Aram Vruyr, Jurgis Baltrušaitis posant devant un khatchkar à Djoulfa dans le Nakhitchevan, 1928, tirage photographique, Paris, bibliothèque de l’INHA [Cote Archives 190] © INHA