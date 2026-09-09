Mercredis des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Informations pratiques

Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes parents, grand-parents, assistantes maternelles, nounous… et aux crèches et haltes garderies du quartier. Un temps pour découvrir des livres et comptines pour les tout-petits, chanter et lire avec eux et accompagner leurs premiers pas dans la bibliothèque.

Les mercredis de septembre à juin de 10h à 11h, hors vacances scolaires

Pour les 0-3 ans.

Tous les mercredis, un·e bibliothécaire vous accueille dans l’espace des tout-petits pour un temps de conseil et d’accompagnement à la lecture individuelle

Du jeudi 03 septembre 2026 au mercredi 16 juin 2027 :

mercredi

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T13:00:33+02:00

fin : 2027-06-16T14:00:33+02:00

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Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

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