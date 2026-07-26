Paris Design Week : La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris accueille deux expositions Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) · Paris
Informations pratiques
À la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la Paris
Design Week déploie une programmation plurielle où le rapport à la matière, au
vivant et aux savoir-faire se décline à travers trois propositions.
Fondé en 2025, le collectif ppdesigner réunit sept
designers. L’exposition Service compris,
au sein de la BHVP, prendra la forme d’un café à ciel ouvert réunissant une
quarantaine de designers autour du café parisien, espace de vie et de
rencontre. Sans mobilier uniformisé ni menu standardisé, chaque éléments,
chaise, table, vaisselle ou lampe, composera un ensemble hétérogène où les
pratiques s’entrecroisent. Tout au long de l’exposition, des lectures et
activations seront organisées, faisant du lieu un espace vivant.
Le concours Bois Français & Design 2026, porté par la
filière Fibois, met en lumière une nouvelle génération de designers engagés
dans la valorisation du bois local. Plus de vingt projets ont été sélectionnés
parmi les 80 candidatures reçues. L’exposition investit la cour et les espaces
de la bibliothèque, montrant la diversité des approches, entre innovation
formelle, usage responsable des ressources et réflexion sur les modes de
production.
A l’occasion de la Paris Design Week venez découvrir les deux expositions gratuites de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
Du mercredi 09 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :
dimanche
de 13h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T18:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
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