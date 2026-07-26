Paris Design Week : La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris accueille deux expositions Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Informations pratiques

À la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la Paris

Design Week déploie une programmation plurielle où le rapport à la matière, au

vivant et aux savoir-faire se décline à travers trois propositions.

Fondé en 2025, le collectif ppdesigner réunit sept

designers. L’exposition Service compris,

au sein de la BHVP, prendra la forme d’un café à ciel ouvert réunissant une

quarantaine de designers autour du café parisien, espace de vie et de

rencontre. Sans mobilier uniformisé ni menu standardisé, chaque éléments,

chaise, table, vaisselle ou lampe, composera un ensemble hétérogène où les

pratiques s’entrecroisent. Tout au long de l’exposition, des lectures et

activations seront organisées, faisant du lieu un espace vivant.

Le concours Bois Français & Design 2026, porté par la

filière Fibois, met en lumière une nouvelle génération de designers engagés

dans la valorisation du bois local. Plus de vingt projets ont été sélectionnés

parmi les 80 candidatures reçues. L’exposition investit la cour et les espaces

de la bibliothèque, montrant la diversité des approches, entre innovation

formelle, usage responsable des ressources et réflexion sur les modes de

production.

A l’occasion de la Paris Design Week venez découvrir les deux expositions gratuites de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Du mercredi 09 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T18:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris



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