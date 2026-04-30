Présentation de costumes arlésiens par Reneissenço Place Wilson Arles

Arles

Présentation de costumes arlésiens par Reneissenço

Samedi 27 juin 2026 à partir de 16h. Place Wilson Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Retrouvez Reneissenço pour une présentation du costume d’Arles.

Notre association Reneissenço de culture provençale a été créée en 1980, elle est présidée par Frédérique Fernay. Nous présentons cette année la Mode Arlésienne, travail de recherches et d’analyses autour d’ateliers sur les périodes précises de 1880-1885-1889.

Jeunes filles, jeunes femmes passionnées guidées par nos aînées vous présentent aujourd’hui la restitution de ce travail. Vous aurez le plaisir d’admirer l’évolution de la féminité. L’arlésienne toujours très coquette n’a pas fait de restriction, les manches croulent sous la dentelle, les galons, la passementerie avec des effets bouillonnés ou froncés. Les jupes sont devenues plus droites, on les appelle les robes à tournures ou d’un nom beaucoup moins poétique

robe à faux cul . Et la coiffure, toute en harmonie autour du visage.

Ne dit-on pas de Madame Ginoux tableau peint de Vincent Van Gogh, l’arlésienne au long ruban. Le guidon vient flotter librement sur l’épaule ou dans le dos.



Texte Frédérique Fernay .

Place Wilson Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 05 85 19 mh.michon@gmail.com

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English :

Join Reneissenço for a presentation of Arles costume.

L’événement Présentation de costumes arlésiens par Reneissenço Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles