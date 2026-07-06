Présentation de documents patrimoniaux des réserves de la Bibliothèque du tourisme et des voyages Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du tourisme et des voyages - Germaine Tillion (BTV) · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les bibliothécaires vous présentent une sélection de documents originaux issus des réserves de la Bibliothèque du tourisme et des voyages. Cette année marque le 100ème anniversaire du Guide Vert Michelin : ce sera l’occasion de présenter les premiers guides Michelin et d’explorer l’histoire du tourisme et des mobilités à travers ces documents issus de la bibliothèque du Touring Club de France à l’origine de la création de la Bibliothèque du tourisme et des voyages.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Bibliothèque du tourisme et des voyages présente des documents rares et originaux issus de ses réserves. Rendez-vous à 11h ou 16h30 pour un voyage dans les collections patrimoniales.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-dans-les-bibliotheques-113401 btv@paris.fr
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