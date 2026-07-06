Présentation de documents patrimoniaux des réserves de la Bibliothèque du tourisme et des voyages Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les bibliothécaires vous présentent une sélection de documents originaux issus des réserves de la Bibliothèque du tourisme et des voyages. Cette année marque le 100ème anniversaire du Guide Vert Michelin : ce sera l’occasion de présenter les premiers guides Michelin et d’explorer l’histoire du tourisme et des mobilités à travers ces documents issus de la bibliothèque du Touring Club de France à l’origine de la création de la Bibliothèque du tourisme et des voyages.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Bibliothèque du tourisme et des voyages présente des documents rares et originaux issus de ses réserves. Rendez-vous à 11h ou 16h30 pour un voyage dans les collections patrimoniales.

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris

https://www.paris.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-dans-les-bibliotheques-113401 btv@paris.fr



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