Présentation de la nouvelle plaquette du Grand Orgue, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Présentation de la nouvelle plaquette du Grand Orgue Dimanche 20 septembre, 14h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône
Rendez-vous devant le grand orgue dans la Basilique à 14h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
À l’issue d’une courte présentation, l’Association des Amis de l’Orgue de Luxeuil présentera sa nouvelle plaquette consacrée au grand orgue de Luxeuil. Cette présentation sera accompagnée d’un moment musical interprété à l’orgue par Élisabeth Muhlmeyer.
Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41
À l’issue d’une courte présentation, l’Association des Amis de l’Orgue de Luxeuil présentera sa nouvelle plaquette consacrée au grand orgue de Luxeuil. Cette présentation sera accompagnée d’un moment…
©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
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