Présentation de la nouvelle plaquette du Grand Orgue, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Présentation de la nouvelle plaquette du Grand Orgue Dimanche 20 septembre, 14h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Rendez-vous devant le grand orgue dans la Basilique à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’issue d’une courte présentation, l’Association des Amis de l’Orgue de Luxeuil présentera sa nouvelle plaquette consacrée au grand orgue de Luxeuil. Cette présentation sera accompagnée d’un moment musical interprété à l’orgue par Élisabeth Muhlmeyer.

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41

À l’issue d’une courte présentation, l’Association des Amis de l’Orgue de Luxeuil présentera sa nouvelle plaquette consacrée au grand orgue de Luxeuil. Cette présentation sera accompagnée d’un moment…

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud