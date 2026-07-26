Informations pratiques

Béziers

PRÉSENTATION DE LA SAISON 26-27

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En une heure trente top chrono, découvrez la nouvelle saison en présence d’artistes et de partenaires invités.

En une heure trente top chrono, découvrez la nouvelle saison en présence d’artistes et de partenaires invités.

Théâtre, danse, cirque, musique, magie et festivals une trentaine de rendez-vous pour explorer la diversité des formes et partager ensemble une année de spectacles. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English : PRÉSENTATION DE LA SAISON 26-27

In just an hour and a half, discover the new season alongside guest artists and partners.

L’événement PRÉSENTATION DE LA SAISON 26-27 Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN