Présentation de la saison Equinoxe 2026-2027, Office de Tourisme, Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Présentation de la saison Equinoxe 2026-2027 Dimanche 20 septembre, 18h00 Office de Tourisme Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Diffusion de la programmation de l’année.

Office de Tourisme 5 Place du Vieux-Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 https://berry-touraine-valdeloire.com/

Diffusion de la programmation de l’année .

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