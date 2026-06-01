Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon

Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vernon

Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une matinée entièrement pensée pour les enfants et leurs parents afin de découvrir les spectacles magiques, drôles et poétiques de la nouvelle saison dédiée aux plus jeunes.

Le + Un coin lecture sera spécialement aménagé sur place pour le bonheur des enfants !   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027

L’événement Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)