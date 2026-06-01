Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon
Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon samedi 27 juin 2026.
Vernon
Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une matinée entièrement pensée pour les enfants et leurs parents afin de découvrir les spectacles magiques, drôles et poétiques de la nouvelle saison dédiée aux plus jeunes.
Le + Un coin lecture sera spécialement aménagé sur place pour le bonheur des enfants ! .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
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English : Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027
L’événement Présentation de la Saison Jeune Public 2026 2027 Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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