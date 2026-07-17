Présentation de l’ancien tramway de Laon restauré, Forum des 3 Gares, Laon

Informations pratiques

Présentation de l’ancien tramway de Laon restauré 19 et 20 septembre Forum des 3 Gares Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mis en place à la toute fin du XIXe siècle pour relier les deux villes entre elles, le tramway à crémaillère de Laon circula jusqu’en 1971. Depuis une trentaine d’années, un de ses wagons était exposé face à la gare, avant de partir en restauration il y a quatre ans en raison de sa vétusté…

Venez découvrir cet élément du patrimoine – désormais totalement achevé – en compagnie d’employés du Centre Technique Municipal de la Ville de Laon en charge de cette rénovation, ainsi que de bénévoles passionnés par ce patrimoine ferroviaire !

Et sachez que le tramway restauré sera officiellement inauguré le samedi 19/09 à 11h…

Forum des 3 Gares Place des Droits de l’Homme 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France

Mis en place à la toute fin du XIXe siècle pour relier les deux villes entre elles, le tramway à crémaillère de Laon circula jusqu’en 1971. Depuis une trentaine d’années, un de ses wagons était face …

© OT Pays de Laon