Présentation de l’ancien tramway de Laon restauré, Forum des 3 Gares, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Forum des 3 Gares · Laon
Informations pratiques
Présentation de l’ancien tramway de Laon restauré 19 et 20 septembre Forum des 3 Gares Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Mis en place à la toute fin du XIXe siècle pour relier les deux villes entre elles, le tramway à crémaillère de Laon circula jusqu’en 1971. Depuis une trentaine d’années, un de ses wagons était exposé face à la gare, avant de partir en restauration il y a quatre ans en raison de sa vétusté…
Venez découvrir cet élément du patrimoine – désormais totalement achevé – en compagnie d’employés du Centre Technique Municipal de la Ville de Laon en charge de cette rénovation, ainsi que de bénévoles passionnés par ce patrimoine ferroviaire !
Et sachez que le tramway restauré sera officiellement inauguré le samedi 19/09 à 11h…
Forum des 3 Gares Place des Droits de l’Homme 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France
Mis en place à la toute fin du XIXe siècle pour relier les deux villes entre elles, le tramway à crémaillère de Laon circula jusqu’en 1971. Depuis une trentaine d’années, un de ses wagons était face …
© OT Pays de Laon
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