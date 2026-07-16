Présentation de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Conflans-Sainte-Honorine
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Présentation de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Hôtel de Ville Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
A l’occasion des 130 ans de l’Hôtel de ville (inauguré le 19/07/1896), le service archives documentation vous propose de découvrir l’histoire des bâtiments de « la maison commune ». De l’emplacement des mairies au style architecturale en passant par ses évolutions (intégration des anciennes écoles des filles et des garçons, délocalisation des services au sein du territoire), cette présentation finira sur la mairie en tant qu’institution, à son évolution, le rôle du maire au sein de la cité et des élections municipales.
Hôtel de Ville 63 rue Maurice-Berteaux 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-conflans.fr »}]
Visite commentée
© Mairie de Conflans-Sainte-Honorine
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