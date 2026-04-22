Thionville

Présentation de livres d’artistes photographiques

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de l’exposition célébrant le bicentenaire de la photographie, Puzzle vous propose de découvrir une sélection exclusive d’œuvres issues de sa collection de livres d’artistes, valorisant la photo à travers des formes et propos aussi multiples que passionnants.Tout public

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Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

On the occasion of the exhibition celebrating the bicentenary of photography, Puzzle invites you to discover an exclusive selection of works from its collection of artists? books, showcasing photography in a wide range of exciting ways.

L’événement Présentation de livres d’artistes photographiques Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME