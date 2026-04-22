Présentation de livres d’artistes photographiques Thionville
Présentation de livres d’artistes photographiques Thionville samedi 20 juin 2026.
Thionville
Présentation de livres d’artistes photographiques
Cour du Château Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de l’exposition célébrant le bicentenaire de la photographie, Puzzle vous propose de découvrir une sélection exclusive d’œuvres issues de sa collection de livres d’artistes, valorisant la photo à travers des formes et propos aussi multiples que passionnants.Tout public
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Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr
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English :
On the occasion of the exhibition celebrating the bicentenary of photography, Puzzle invites you to discover an exclusive selection of works from its collection of artists? books, showcasing photography in a wide range of exciting ways.
L’événement Présentation de livres d’artistes photographiques Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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