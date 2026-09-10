Présentation de l’orgue de chœur de la cathédrale, Cathédrale de Soissons, Soissons

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de chœur de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Isabelle Fontaine, titulaire des orgues de la cathédrale de Soissons, vous présentera le fonctionnement de cet instrument de musique encore trop méconnu, en vous invitant à vous rapprocher au plus près de l’orgue de chœur. L’occasion aussi de faire le point sur la restauration du grand orgue !

RV dans le chœur de la cathédrale, accès exceptionnel !

Cathédrale de Soissons 23 rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323531036 https://www.soissons.catholique.fr Construite à la fin du XIIe siècle, la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe siècle dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe siècle aux années 30.

Isabelle Fontaine, titulaire des orgues de la cathédrale de Soissons, vous présentera le fonctionnement de cet instrument de musique encore trop méconnu.