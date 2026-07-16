Présentation de l’orgue de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes, Église Saint-Symphorien-les-Carmes, Avignon

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Symphorien-les-Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Présentation de l’orgue Vincent Cavaillé-Coll avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Renseignements :

Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Église Saint-Symphorien-les-Carmes 14 Place des Carmes, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490821056 http://www.diocese-avignon.fr [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}] L’église des Carmes, actuellement église paroissiale Saint-Symphorien date du 2e quart du XIVe siècle.

Présentation de l’orgue Vincent Cavaillé-Coll avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

©F. Barrot