Présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll, Eglise Saint-Maurice de Bécon, Courbevoie

Informations pratiques

Présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise Saint-Maurice de Bécon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte et visite de l’orgue Cavaillé-Coll (1865) de l’église Saint-Maurice de Bécon depuis la tribune.

Eglise Saint-Maurice de Bécon 216 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France

Découverte et visite de l’orgue Cavaillé-Coll (1865) de l’église Saint-Maurice de Bécon depuis la tribune.

©Thomas Monnet