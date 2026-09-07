Présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll, Eglise Saint-Maurice de Bécon, Courbevoie
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Maurice de Bécon · Courbevoie
Informations pratiques
Présentation de l’orgue historique Cavaillé-Coll Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise Saint-Maurice de Bécon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découverte et visite de l’orgue Cavaillé-Coll (1865) de l’église Saint-Maurice de Bécon depuis la tribune.
Eglise Saint-Maurice de Bécon 216 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France
Découverte et visite de l’orgue Cavaillé-Coll (1865) de l’église Saint-Maurice de Bécon depuis la tribune.
©Thomas Monnet
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