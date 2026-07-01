Présentation de l’orgue Joseph Merklin, Temple de la Lanterne, Lyon

Informations pratiques

Présentation de l’orgue Joseph Merklin Samedi 19 septembre, 11h00 Temple de la Lanterne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Orgue de style romantique construit par Joseph Merklin en 1891. Visite commentée et démonstration. L’orgue du Temple des Terreaux venait remplacer un positif de tribune installé dès l’inauguration de la chapelle, pour l’accompagnement des chants. Le facteur d’orgues Joseph Merklin propose au pasteur de l’époque un orgue d’esthétique contemporaine et de qualité, avec l’accord du Conseil presbytéral, la décision est prise d’en faire l’acquisition.

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 70 06 43 91 »}] Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »

Journées européennes du patrimoine

© Amis de l’Orgue du Temple de Lyon-Terreaux