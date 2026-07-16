Présentation de photographies et d’archives du Carmel de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Carmel Saint-Joseph · Pontoise
Informations pratiques
Présentation de photographies et d’archives du Carmel de Pontoise 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présentation avec photos, tableaux, livrets et cartes du jardin du carmel et d’une maquette de la chambre de Mme Acarie à la Porterie.
Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.
Exposition
Lhomel
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