Présentation de photographies et d’archives du Carmel de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Présentation de photographies et d’archives du Carmel de Pontoise 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation avec photos, tableaux, livrets et cartes du jardin du carmel et d’une maquette de la chambre de Mme Acarie à la Porterie.

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Exposition

Lhomel