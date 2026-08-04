Présentation de saison BRAVO suivie des lectures buissonnières l’été Salle Jean Gabin Royan
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Présentation de saison BRAVO suivie des lectures buissonnières l’été
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Par une lecture vivante, le spectateur est plongé dans la sensation de la saison, un voyage d’émotions en face à face avec les auteurs qui nous en ont livré le nectar.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
Through a lively performance, the audience is immersed in the essence of the season—an emotional journey that brings us face to face with the authors who have given us its very essence.
L’événement Présentation de saison BRAVO suivie des lectures buissonnières l’été Royan a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de Royan
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