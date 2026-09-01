Présentation de saison du Service culturel 4B Spectacle Diya faso Sonana Tour Association Grapp Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 25 septembre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Présentation de saison du Service culturel 4B Spectacle Diya faso Sonana Tour Association Grapp
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez découvrir notre nouvelle saison 2026-2027 au théâtre de Barbezieux lors d’une soirée conviviale. La présentation des spectacles sera suivie d’une légère collation avant de continuer en musique avec Diya Faso.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com
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English : Présentation de saison du Service culturel 4B Spectacle Diya faso Sonana Tour Association Grapp
Come and discover our new 2026–2027 season at the Barbezieux Theatre during a convivial evening. The presentation of the shows will be followed by light refreshments, before the evening continues with music from Diya Faso.
L’événement Présentation de saison du Service culturel 4B Spectacle Diya faso Sonana Tour Association Grapp Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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