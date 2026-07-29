Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

PRÉSENTATION DE SAISON SCÈNES CROISÉES À SAINTE-ENIMIE

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Curieux·ses de découvrir ce que la saison culturelle 2026/2027 vous réserve ? Envie de connaître les spectacles, les artistes et les projets qui feront bientôt escale près de chez vous ?

En septembre, Scènes Croisées vous donne rendez-vous dans plusieurs lieux de Lozère pour feuilleter ensemble le nouveau programme.

Curieux·ses de découvrir ce que la saison culturelle 2026/2027 vous réserve ? Envie de connaître les spectacles, les artistes et les projets qui feront bientôt escale près de chez vous ?

En septembre, Scènes Croisées vous donne rendez-vous dans plusieurs lieux de Lozère pour feuilleter ensemble le nouveau programme. Théâtre, danse, cirque, musique, créations pour la jeunesse, rencontres et projets participatifs ces présentations de saison sont l’occasion de parcourir les propositions à venir, de partager nos inspirations et nos coups de cœur, mais aussi de répondre à toutes vos questions.

Entièrement itinérante, cette nouvelle saison se déploiera dans les théâtres et les salles des fêtes, les établissements scolaires, à ciel ouvert, au cœur des paysages lozériens et même sous terre. Elle sera notamment rythmée par deux grands projets de territoire La Veillée, au cœur de l’hiver à Villefort, et Sur les chemins, au printemps en Vallée Longue, dans les Cévennes.

Ces rendez-vous sont ouverts à toutes et tous. Pensés comme des temps simples et chaleureux, ils permettent de découvrir les œuvres autrement, d’échanger autour de la programmation et de se laisser surprendre !

Une journée pour célébrer l’ouverture de la saison

Scènes Croisées vous invite également à fêter officiellement le lancement de la saison samedi 12 septembre au Domaine de Boissets, à Sainte-Énimie.

Dès 15h00, retrouvons-nous pour une journée artistique et conviviale à ciel ouvert le concert-cirque Newroz de la compagnie La Meute, une performance culinaire proposée par Sara Harakat, puis le spectacle théâtral Trois contes et quelques du Groupe Merci. Une ouverture de saison entre récits, acrobaties, musique, saveurs et imaginaires partagés.

Programme complet et informations pratiques scenescroisees.fr .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

Curious to find out what the 2026/2027 cultural season has in store for you? Want to learn about the shows, artists, and projects that will soon be coming to a venue near you?

This September, Scènes Croisées invites you to several venues throughout Lozère to browse through the new program together.

L’événement PRÉSENTATION DE SAISON SCÈNES CROISÉES À SAINTE-ENIMIE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48