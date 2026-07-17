Présentation de vènerie, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde

Informations pratiques

Présentation de vènerie 19 et 20 septembre Château de Montpoupon – Musée du Veneur Indre-et-Loire

Adulte : 9,50€

Étudiant : 7,50€

Enfant de 5 à 14 ans : 5€

L’accès au site se fait à tarif réduit durant le week-end des Journées du Patrimoine, animations incluses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Château de Montpoupon vous propose une découverte de la vènerie grâce à la présence d’équipage avec leurs chiens et des trompes.

Au programme : soin des chiens, marquage de la lettre aux ciseaux, promenade dans le parc du château.

Sous confirmation pour la présence de l’équipage le samedi.

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Montpoupon/128480603868623 Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

Le Château de Montpoupon vous propose une découverte de la vènerie grâce à la présence d’équipage avec leurs chiens et des trompes.

Château de Montpoupon