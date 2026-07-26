Présentation des archives de Saint-Louis agglo, Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares, Saint-Louis

Informations pratiques

Présentation des archives de Saint-Louis agglo 19 et 20 septembre Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de Saint-Louis Agglomération à travers une sélection de documents et de photographies, des années 1960 à nos jours.

Cité Danzas, cité des métiers d’art et rares 12, rue Théo-Bachmann, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 89 69 52 00 https://www.saint-louis.fr/Cit%c3%a9-Danzas/4099/ La Cité Danzas occupe le dernier bâtiment historique de l’ancienne société Danzas, fondée à Saint-Louis en 1816 par Louis Danzas, ancien officier napoléonien. Profitant de la situation stratégique de la ville, aux portes de la Suisse et de l’Allemagne, l’entreprise est devenue l’un des pionniers du transport international. Acquis par la Ville de Saint-Louis en 1988, cet ancien bâtiment industriel a été réhabilité pour accueillir des ateliers dédiés aux métiers d’art et aux savoir-faire rares. Inaugurée en 2013, la Cité Danzas est aujourd’hui un lieu de création, de transmission et d’échange où travaillent artisans et artistes. À son entrée, la sculpture Erato, réalisée par l’artiste allemand Helmut Lutz de Breisach, rend hommage à la muse grecque de la poésie et symbolise l’ouverture culturelle et transfrontalière du lieu. La Cité ouvre ses portes au grand public à l’occasion de manifestations telles que les Journées européennes du patrimoine, les Journées européennes des métiers d’art ou encore son marché des créateurs, organisé à l’approche de Noël. Parking public gratuit, durée limitée.

Accès PMR intégral

Bus ligne 604, arrêt Croisée des Lys

À 10 minutes de la gare de Saint-Louis et de la gare routière, Euroairport.

Découvrez l’histoire de Saint-Louis Agglomération à travers une sélection de documents et de photographies, des années 1960 à nos jours.

Saint-Louis agglomération