Présentation des cartes anciennes et vente de produits artisanaux du Carmel de Pontoise, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Présentation des cartes anciennes et vente de produits artisanaux du Carmel de Pontoise 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de cartes anciennes de Pontoise et du Carmel intitulée « Pontoise en 1690 ». À cette occasion, les sœurs carmélites proposent à la vente des livres et des cartes. Elles présenteront également le fruit de leur travail artisanal, notamment des confitures, des biscuits, ainsi que des articles de broderie et de couture.

Dans la cour du carmel.

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Exposition « Pontoise en 1690 »

Lhomel