Présentation des collections par le directeur-conservateur, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
Présentation des collections par le directeur-conservateur, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt samedi 23 mai 2026.
Présentation des collections par le directeur-conservateur Samedi 23 mai, 22h00 Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Découvrez, sous la conduite du directeur-conservateur des musées municipaux de Boulogne-Billancourt, la nouvelle scénographie de la section des arts décoratifs, ainsi qu’une sélection de chefs-d’œuvre emblématiques du musée des Années 30.
À partir de 15 ans.
Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://twitter.com/Ville_BoulogneB;https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville
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©Ville de Boulogne-Billancourt
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