Présentation des fouilles archéologiques du château des sires de Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville

Informations pratiques

Présentation des fouilles archéologiques du château des sires de Faucigny Samedi 19 septembre, 14h00 Château des sires du Faucigny Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

A l’occasion d’une conférence, partez à la découverte des fouilles archéologiques menées en 2025 au château des Sires de Faucigny. L’archéologue Auriane Lorphelin (Archeodunum) vous dévoilera les coulisses de son travail ainsi que les découvertes réalisées lors de cette campagne de restauration.

Château des sires du Faucigny 104 Place de l’Église, 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion d’une conférence, partez à la découverte des fouilles archéologiques menées en 2025 au château des Sires de Faucigny. L’archéologue Auriane Lorphelin (Archeodunum) vous dévoilera les de…

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