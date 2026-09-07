Présentation des résidences d’artistes au Château d’Espeyran, Château d’Espeyran, Saint-Gilles

Informations pratiques

Présentation des résidences d’artistes au Château d’Espeyran Samedi 19 septembre, 13h30 Château d’Espeyran Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château d’Espeyran met à l’honneur les quatres résidences artistiques accueillies au cours de l’année 2026.

Le samedi 19 septembre, les artistes vous accueilleront à partir de 13h30 dans différents espaces du site d’Espeyran pour vous faire découvrir leurs résidences et leurs démarches artistiques:

Découvrez le projet « Breathe » de Karine Bergami , consacré à l’écriture et à la respiration en milieu naturel, autour du rapport de l’être humain au vivant.

Soriana IM présentera « Lapin Blanc / Archives du vivant » , avec des performances proposées à 15h et 17h.

Suzy Lelièvre proposera un ensemble de maquettes de mobilier en lien avec le paysage, le vivant : parcs, espaces boisés, prairies, ciel, minéraux, animaux, etc. Des formes qui s’appréhendent au fil de la lumière et de la météo.

Claire Schneider et Julia Maria Lopez Mesa vous inviteront à découvrir « la Table de l’amitié », une œuvre collective prenant la forme d’une broderie monumentale où se tissent des histoires d’amitié et des rencontres humaines, végétales et animales.

Vous pourrez également découvrir les intérieurs du château lors de visites commentées gratuites à partir de 13h30, avec un départ toutes les 15 minutes.

Enfin, une exposition retracera l’histoire de la construction du dépôt central des microfilms.

Château d’Espeyran Chemin d’Espeyran, 30800 Saint-Gilles, France Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie +33411251010 https://chateaudespeyran.fr Le château d’Espeyran se distingue par la conservation de son second œuvre et de son mobilier, illustrant la cohérence d’un domaine façonné par la famille Sabatier au XIXe siècle.

Ancien village médiéval lié à l’abbaye de Saint-Gilles, le site devient bien national à la Révolution, puis est vendu en 1791. Une partie du domaine est donnée à l’État en 1963, qui y installe le dépôt central de microfilms des Archives nationales.

Le château, organisé en U autour d’une cour fermée, comprend des écuries au nord et un corps de logis principal au sud. Remanié vers 1879, il conserve un décor intérieur remarquable, notamment un plafond attribué aux peintres Achille et Eugène Devéria.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château d’Espeyran met à l’honneur les résidences artistiques accueillies au cours de l’année 2026.

©Soriana-IM