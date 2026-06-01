Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg

Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement Lundi 1 juin, 15h00 Amitel Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Une action proposée par AMITEL, en partenariat avec Action Logement, et la Macif

Amitel 1 bis rue de l’Hôpital militaire, Strasbourg Strasbourg 67084 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « saber.hassan@amitel.eu »}]

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