Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg
Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg lundi 1 juin 2026.
Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement Lundi 1 juin, 15h00 Amitel Collectivité européenne d’Alsace
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Une action proposée par AMITEL, en partenariat avec Action Logement, et la Macif
Amitel 1 bis rue de l’Hôpital militaire, Strasbourg Strasbourg 67084 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « saber.hassan@amitel.eu »}]
Les infos pour ton projet logement !
À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)
- Ciné Atelier : Nouveaux copains à Puffin Rock, Star, Strasbourg 3 juin 2026
- Rencontre avec Reza Moghaddassi, Kléber Éphémère, Strasbourg 3 juin 2026
- RODOLPHE BURGER LA LAITERIE Strasbourg 4 juin 2026
- Rencontre avec Sébastien Raichon, Kléber Éphémère, Strasbourg 4 juin 2026
- PATRICK WATSON – LA LAITERIE Strasbourg 5 juin 2026