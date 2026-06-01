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Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg

Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg

Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement, Amitel, Strasbourg lundi 1 juin 2026.

Lieu : Amitel

Adresse : 1 bis rue de l'Hôpital militaire, Strasbourg

Ville : 67084 Strasbourg

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Présentation des services Action Logement et jeu sur l’assurance et le logement Lundi 1 juin, 15h00 Amitel Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T15:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Une action proposée par AMITEL, en partenariat avec Action Logement, et la Macif

Amitel 1 bis rue de l’Hôpital militaire, Strasbourg Strasbourg 67084 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « saber.hassan@amitel.eu »}]
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