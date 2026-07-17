Présentation des thématiques de travail pour l’année 2026/2027, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Présentation des thématiques de travail pour l’année 2026/2027 Mercredi 14 octobre, 10h00 ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

TEDO#8 — Tous·tes Égales Derrière l’Objectif

Rencontre publique à l’ENSP – Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie – Saison 2026-2027

Le dispositif TEDO#7 — labellisé par le ministère de la Culture — convie le public à une rencontre exceptionnelle à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, pour le premier Atelier de TEDO#8 dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

TEDO accompagne depuis sept ans des personnes en situation de handicap dans la pratique photographique, avec l’exigence que l’on réserve aux artistes. Tout au long de la saison 2026-2027, les photographes de TEDO#7 ont travaillé au cœur des grandes institutions culturelles d’Arles — l’ENSP, le Musée Réattu, le Museon Arlaten, la Fondation LUMA —, explorant le patrimoine classé à l’UNESCO à travers leur objectif avec la thématique des paysages invisibles.

Cette rencontre présente leurs thématiques de travail et ouvre un dialogue sur ce que la photographie peut faire sans frontières — en écho à la vision du Bicentenaire : une culture pleinement accessible, vivante et partagée par toutes et tous.

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

TEDO#8 — Tous·tes Égales Derrière l’Objectif

©severinelegall