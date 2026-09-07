Présentation des travaux de restauration, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes

Informations pratiques

Présentation des travaux de restauration Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les différents travaux de restauration qui ont été réalisés sur les façades et décors de cet ancien hôtel particulier de la Renaissance.

Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte-Croix, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France 0164940565 https://bibliotheques.caese.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077165275570;https://www.instagram.com/bibliotheques.caese/;https://www.youtube.com/channel/UCfaPnD6k5l4Jm8EaKn7Ip6Q [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}] L’accès à la bibliothèque Diane-de-Poitiers est libre et gratuit.

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