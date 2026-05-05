Présentation d’œuvres et concert, Musée du Nouveau Monde, La Rochelle

Présentation d’œuvres et concert Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Nouveau Monde Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au programme : présentation d’oeuvres par les élèves de la section Arts du Lycée Dautet

Concert

Musée du Nouveau Monde 10 Rue Fleuriau, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546414650 https://museedunouveaumonde.larochelle.fr La collection comprend des peintures, gravures, dessins, sculptures, cartes anciennes et objets d’art décoratifs, tous liés au thème du Nouveau Monde, ainsi que du mobilier français du XVIIIe siècle et un très rare ensemble de mobilier colonial américain. Une section entièrement consacrée à l’économie des anciennes colonies françaises d’Amérique fondée sur l’esclavage des Noirs, et une large place faite à la « frontière » de l’Ouest américain et aux Amérindiens. Bus, voiture, vélo…

Nuit européenne des musées

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