Présentation d’ouvrages sur la reconstruction en Normandie Yvetot
lundi 21 septembre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Présentation d’ouvrages sur la reconstruction en Normandie
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-21
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-21
Du 19 septembre au 10 octobre, la médiathèque intercommunale Guy de Maupassant proposera une sélection d’ouvrages sur la reconstruction en Normandie, également consultable sur le portail de la médiathèque. Les ouvrages du Fonds Anciens des Archives Municipales seront également mis en avant. Cette proposition introduira la rencontre avec Basile Mulciba vendredi 2 octobre à 18h00, dans le cadre de la manifestation nationale Biblis en folie. L’auteur viendra parler de son dernier roman, paru cette année aux éditions Gallimard, Des vies à bâtir, dans lequel il explore la thématique de la reconstruction de la Ville du Havre dans les années d’après-guerre. Morgane Stempfer animera ce rendez-vous qui sera suivi d’une séance de dédicaces, avec la participation de la librairie La Buissonnière. .
9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr
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English : Présentation d’ouvrages sur la reconstruction en Normandie
L’événement Présentation d’ouvrages sur la reconstruction en Normandie Yvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Yvetot Normandie Tourisme
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