Présentation du 53ème Académie-Festival musique des Arcs autour d’un café, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Présentation du 53ème Académie-Festival musique des Arcs autour d’un café Samedi 18 juillet, 09h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:30:00+02:00 – 2026-07-18T10:30:00+02:00

Pour sa 53e édition, l’Académie-Festival des Arcs proposera un dialogue entre deux esthétiques musicales qui s’inspirent sans cesse et se répondent, avec pour fil rouge les « passerelles » entre la musique classique et le jazz. Deux univers, qui, depuis le XXesiècle, n’ont cessé de se croiser, de s’inspirer et de se nourrir. Du swing des concertos de Gershwin, à l’écriture savante de Bernstein, de l’improvisation jusqu’aux lectures modernes de Mozart et Bach, nous exploreront ces deux univers au travers d’une riche programmation de concerts et autres rendez-vous musicaux.

Mais au-delà de cette thématique le Festival proposera, en concert d’ouverture, une version remaniée du Barbier de Séville de Rossini, le premier bal populaire de l’histoire du Festival, le troisième opus de Jazz in Les Arcs, des projections de longs métrages, des déjeuners-concerts, la suite du cycle de musiques du monde — avec cette année la chanson napolitaine à l’honneur —, des concerts en villages, des concerts en plein air, des concerts jeune public, des concerts œnologiques, des concerts présentés… Concerts tous gratuits.

Une proposition de l’Académie-Festival de Musique des Arcs.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Venez découvrir les pépites de la nouvelle édition du festival avec Éric CRAMBES, directeur artistique, Maxime KAPRIELIAN, musicologue et Cédric LESPIAU, Président. Musique Festival

53ème Académie-Festival musique des Arcs