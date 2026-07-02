Présentation du Cercle d’escrime de Laon, Salle gothique Bernard-de-Clairvaux, 02000 Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Salle gothique Bernard-de-Clairvaux, 02000 Laon · Laon
Informations pratiques
Présentation du Cercle d’escrime de Laon Samedi 19 septembre, 14h00 Salle gothique Bernard-de-Clairvaux, 02000 Laon Aisne
Accès libre / pour tous à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’escrime : un monument du sport !
Le Cercle d’escrime de Laon vous invite à venir découvrir ce sport et son histoire dans un lieu patrimonial exceptionnel.
Venez vous initier à ce sport sur de véritables pistes d’escrime !
Salle gothique Bernard-de-Clairvaux, 02000 Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Accès par l’Office de tourisme ou à partir du parvis de la cathédrale
L’escrime : un monument du sport !
© DR
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